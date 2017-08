 Börse New York: Kursanstieg bei Apple treibt US-Börsen nach oben

New YorkKursgewinne bei Apple haben den US-Börsen am Dienstag zu einem Plus verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte erreichte ein Rekordhoch und befindet sich in seiner längsten Gewinnserie seit Februar. Angetrieben wurden die Börsen von den guten Geschäftszahlen vieler Unternehmen. Die Ergebnisse fielen im abgelaufenen Quartal besser aus als erwartet.

Fachleute gehen nun davon aus, dass der Gewinn im Schnitt um 11,8 Prozent gestiegen ist – noch im Juli hatten sie lediglich plus acht Prozent vorhergesagt. „Wir hatten eine außergewöhnliche Berichtssaison, die Investoren Zuversicht verleiht“, sagte Eric Wiegand, Portfolio-Manager bei der U.S. Bank. Aber weil nun die meisten Firmen ihre Zahlen vorgelegt hätten, keine wichtigen Konjunkturdaten anstünden und Urlaubszeit sei, dürften die Umsätze zurückgehen.

Der Dow Jones notierte im Mittagshandel bei 22.138 Punkten und damit 0,1 Prozent fester. Der S&P500-Index stieg 0,15 Prozent auf 2484 Zähler, der Index der Technologie-Börse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 6405 Stellen. In Frankfurt ging der Dax 0,3 Prozent höher mit 12.292 Punkten aus dem Handel.

Die Apple-Aktien legten 1,4 Prozent zu und erreichten zeitweise ein Rekordhoch. Die Papiere von Michael Kohrs schnellten mehr als ein Fünftel nach oben. Der Umsatz- und Gewinnschwund des für seine Handtaschen bekannten Modekonzerns fiel im abgelaufenen Quartal geringer aus als befürchtet.

Daraufhin hob das Unternehmen seine Geschäftsziele an. Beim Konkurrenten Ralph Lauren schrumpften die Erlöse zwar ebenfalls, die Firma kehrte aber in die Gewinnzone zurück. Die Papiere stiegen hier um 10,5 Prozent.

Avis Budget-Titel gaben dagegen 6,7 Prozent nach. Der Autovermieter verfehlte bei Umsatz und Gewinn das dritte Quartal in Folge die Erwartungen. Außerdem strich die Firma ihre Gesamtjahresziele zusammen.