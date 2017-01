 Börse New York: Märkte starten vor Trump-Vereidigung im Plus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkDie Wall Street hat kurz vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Plus eröffnet. Die Anleger hofften auf mehr Klarheit über Trumps Versprechen von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, die in den vergangenen Wochen die US-Börsen auf Rekordhöhen getrieben haben. „Alle Augen werden auf Inhalt und Art der Antrittsrede gerichtet sein“, erklärte Aktienstratege Hans Redeker von der Großbank Morgan Stanley. „Je präsidialer die Rede herüberkommt, umso besser ist das für die Märkte.“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Minuten 0,5 Prozent auf 19.836 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2275 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,6 Prozent auf 5572 Punkte.

Bei den Einzelwerten stand das Börsenschwergewicht General Electric mit einem Abschlag von rund zwei Prozent im Blickpunkt. Der Siemens-Rivale konnte seinen Quartalsgewinn zwar um 35,7 Prozent steigern. Mit einem Umsatzschwund von 2,4 Prozent enttäuschte er jedoch die Anleger.

Die Papiere von Bristol-Myers Squibb rauschten mehr als neun Prozent in den Keller. Der Pharmakonzern verzichtete zum Unmut der Investoren auf einen Eilantrag zur Zulassung einer Kombination aus zwei Immuntherapie-Mitteln zur Behandlung von Lungenkrebs. Die Titel des Konsumgüterriesen Procter & Gamble legten dagegen rund drei Prozent zu. Der Pampers-Hersteller übertraf mit Umsatz und Gewinn die Analystenschätzungen.