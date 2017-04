Börse New York : Morgan Stanley verhilft Börsen zu Kursgewinnen

Datum: 19.04.2017 15:53 Uhr

Die Wall Street ist mit einem Plus in den Handel gestartet, denn Morgan Stanley erfreute Anleger mit einem deutlichen Gewinnsprung. Investoren blicken am Mittwoch außerdem auf die Berichte von American Express und Ebay.