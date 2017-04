Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New Yorker Börse Die NYSE gilt als die wichtigste Börse der Welt. (Foto: AFP)

New YorkAnleger sehen die für Mittwoch angekündigten Pläne von US-Präsident Donald Trump zu einer großen Steuerreform positiv sehen, sagten Händler. Die gute Stimmung werde darüber hinaus auch weiterhin getragen vom Sieg des pro-europäischen Kandidaten Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Umfragen deuten darauf hin, dass Macron auch die Stichwahl am 7. Mai gewinnt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,9 Prozent fester bei 20.942 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,4 Prozent auf 2384 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 6007 Stellen.

Caterpillar steigerte seinen Quartalsumsatz erstmals seit zwei Jahren wieder und hob zudem seine Jahres-Prognosen an. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller profitierte davon, dass seine Kunden aus der Bergbau- und Energie-Industrie mehr investierten. Caterpillar-Aktien legten 6,1 Prozent zu.

McDonald's machte zum Jahresauftakt mit 1,2 Milliarden Dollar zehn Prozent mehr Gewinn. Das Plus fiel deutlicher aus als erwartet. Auch der Umsatzzuwachs von 1,7 Prozent in den etablierten US-Restaurants war überraschend hoch. Die Papiere der weltgrößten Schnellimbiss-Kette kletterten um 2,5 Prozent.

Aktien von Coca-Cola gaben indes 0,8 Prozent nach. Dem Getränke-Hersteller bricht angesichts hoher Kosten für die Ausgliederung seiner Abfüll-Aktivitäten in Nordamerika der Gewinn weg.