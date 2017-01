Die 20.000 Punkte rücken näher Noch trägt der Händler die Mütze offenbar schüchtern auf dem Haupt. (Foto: Reuters)

Die Wall Street ist am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in das Handelsjahr gestartet. Für gute Stimmung sorgten bei den Anlegern ermutigende Zahlen von der chinesischen Industrie und der höhere Ölpreis. Hintergrund sind die Förderkürzungen des Opec-Kartells und Russlands, die zu Jahresbeginn in Kraft traten. Damit wollen die Förderländer den Preis stabilisieren.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten kletterte in m späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit 0,7 Prozent auf 19.908 Punkte und nahm damit erneut Anlauf, die Marke von 20.000 Zählern zu knacken. Beim breiter aufgestellten S&P 500 betrug das Plus ebenfalls 0,7 Prozent auf 2254 Zähler, während auch der Nasdaq um 0,7 Prozent auf 5422 Stellen stieg. Der Dollar setzte seinen Höhenflug fort: Er legte um ein Prozent zu und kostete 0,9644 Euro.

Bei den Einzelwerten standen etwa Finanzkonzerne auf den Kauflisten: So legte die Bank of America um 2,2 Prozent zu. Hintergrund war eine Mitteilung der Barclays-Analysten, die ihre Kursziele für die Aktien erhöhten.

General Motors stiegen dagegen mit einem Plus von 0,1 Prozent schwächer als der Gesamtmarkt. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte dem Konzern vorgeworfen, in Mexiko gebaute Autos steuerfrei in die USA einzuführen und angekündigt, diese Praxis ändern zu wollen. „Produziert in den USA oder zahlt eine hohe Steuer an der Grenze“, twitterte er. Der Autobauer reagierte prompt mit einem Statement, wonach nur ein geringer Teil seiner Fahrzeuge, die in Mexiko erstellt werden, auf den US-Markt zielen.

Der Handel an der Wall Street wurde anders als in Frankfurt erst am Dienstag wiederaufgenommen, weil Neujahr in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Der arbeitsfreie Tag wurde deswegen am Montag nachgeholt.