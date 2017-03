 Börse New York: New York vermisst die Rekorde

Händler in New York Spannend wird es erst am Freitag. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

US-Börsen haben am Donnerstag leicht dazugewonnen. Investoren hielten sich vor den am Freitag anstehenden Arbeitsmarkdaten zurück, die Klarheit darüber bringen könnten, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche den Leitzins anhebt. Die meisten Investoren gehen allerdings bereits davon aus, dass der Zinsschritt kommen wird. Zudem setzte sich der Preisrückgang beim Öl fort, was Papiere von Energiekonzernen belastete. Die relativ hohe Bewertung von US-Aktien nach der Kursrally der vergangenen Wochen hatte schon am Mittwoch für Zurückhaltung der Anleger gesorgt.

Am frühen Abend mitteleuropäischer Zeit trat der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 20.879 Punkten auf der Stelle. Seit dem erstmaligen Anstieg über 21 000 Punkte zu Monatsbeginn geht es für den US-Leitindex nun nicht mehr vorwärts. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,12 Prozent auf 2365,78 Zähler, und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann 0,04 Prozent auf 5362,21 Punkte.

Die Ölpreise blieben nach einem überraschenden Anstieg der US-Lagerbestände auf Talfahrt: Ein Barrel der Sorte Brent kostete mit 52,67 Dollar rund ein Prozent weniger als am Vortag, US-Rohöl kostete zeitweise so wenig wie seit viereinhalb Monaten nicht mehr. Etwas Unterstützung bekamen die Aktienkurse von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten - Experten hatten das allerdings schon erwartet.

Bei den Einzelwerten stiegen Papiere des Versicherers AIG um 1,5 Prozent. Konzernchef Peter Hancock zieht sich nach einem verlorenen Machtkampf gegen den Investor Carl Icahn zurück. Icahn will AIG aufspalten, Hancock nicht.