 Börse New York: New Yorker Börsen finden keine gemeinsame Richtung

Großbank erfreut Anleger Die Aktie des Geldhauses legte ordentlich zu. (Foto: Reuters)

New YorkDie US-Börsen haben sich am Mittwoch richtungslos präsentiert. Überraschend starke Zahlen der Großbank Morgan Stanley stützten die Märkte. Die Wall Street befinde sich im Spannungsfeld zwischen den jüngsten Bilanzdaten der Konzerne und den weltweiten geopolitischen Entwicklungen, sagten Aktienhändler. Die US-Notenbank (Fed) wollte am Abend ihren Konjunkturbericht ("Beige Book") veröffentlichen, vom dem sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der weltgrößten Volkswirtschaft erhoffen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 20.475 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,1 Prozent auf 2345 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 5880 Stellen.

Morgan Stanley erfreute die Investoren mit einem unerwartet deutlichen Gewinnsprung. Die US-Bank profitierte wie die meisten Konkurrenten vom florierenden Handelsgeschäft. Die Aktie des Geldhauses legte 2,6 Prozent zu.

Auf der Verliererseite standen hingegen die IBM-Aktien, die rund fünf Prozent einbüßten. Beim weltgrößten IT-Dienstleister setzte sich der Umsatzschwund das 20. Quartal in Folge fort.

Anleger warteten ferner auf die Quartalsberichte von American Express, Ebay und Qualcomm, die nach Handelsschluss veröffentlicht werden sollten.