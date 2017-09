 Börse New York: Nordkorea-Krise und Hurrikan „Irma“ rücken in den Hintergrund

New YorkKursgewinne von Finanz- und Industrieaktien haben am Dienstag den New Yorker Börsenindex S&P 500 auf ein Rekordhoch getrieben. Die Nordkorea-Krise rückte an den Aktienmärkten in den Hintergrund. Zwar drohte die Führung in Pjöngjang den USA mit schmerzhaften Konsequenzen, nachdem die Vereinten Nationen die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft hatten. Der Markt werte es aber als positiv, dass neben den USA auch andere wichtige Staaten die Strafmaßnahmen mittragen, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters Janlyn Capital.

Zur freundlichen Stimmung trug seinen Worten zufolge zudem bei, dass der Hurrikan „Irma“ sich weiter abschwächte. „Investoren vertrauen darauf, dass das Schlimmste vorüber ist“, sagte Bakhos. „Die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen 'Irmas' scheinen sich vorerst verflüchtigt zu haben.“

Als zusätzlichen Pluspunkt bezeichneten Börsianer Äußerungen von US-Finanzminister Steve Mnuchin zur geplanten Steuerreform. Mnuchin ließ zwar offen, ob die Körperschaftsteuer wie von Präsident Donald Trump angekündigt auf 15 Prozent abgesenkt werden könne. Er bekräftigte aber das Ziel, das Vorhaben noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen.

Im frühen New Yorker Nachmittagshandel notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,3 Prozent fester bei 22.119 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls 0,3 Prozent auf 2495 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,2 Prozent auf 6445 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent fester bei knapp 12.525 Punkten.

Besonderes Augenmerk richtete sich auf den Apple-Konzern, der zum zehnten Geburtstag des iPhone ein Jubiläumsmodell des Verkaufsschlagers der Öffentlichkeit vorstellen wollte. Apples Aktienkurs stieg um 0,3 Prozent.

Der weltgrößte Generikahersteller Teva gewann in New York 3,7 Prozent. Das Unternehmen treibt seinen Umbau voran mit dem Verkauf seiner Verhütungsmittelmarke Paraguard für 1,1 Milliarden Dollar.

Die Papiere des frisch fusionierten Chemiekonzerns DowDuPont zogen 2,2 Prozent an. Das Management legte geänderte Pläne zur angestrebten Konzernaufspaltung vor, mit denen langer Streit mit Aktionären verhindert werden sollen.

Unter Druck stand hingegen der Kurs von McDonald's, der 3,4 Prozent absackte. Hintergrund war ein Medienbericht, wonach die Experten eines Analysehauses Sorgen um die Umsatzentwicklung im laufenden Quartal äußerten.