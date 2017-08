 Börse New York: Nordkorea-Spannungen verstören Anleger an der Wall Street

Börse New York Angesichts des Nordkorea-Konflikts setzten Investoren auf den japanischen Yen und den Schweizer Franken, die bei globalen Krisen oft aufwerten. (Foto: dpa)

New YorkDas Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea hat Anleger am Donnerstag erneut in Unruhe versetzt. Sie flohen aus Aktien und nahmen Kurs auf „sichere Häfen“ wie Gold. Der Preis für das Edelmetall stieg zeitweise auf ein Zwei-Monats-Hoch. „In angespannten Situationen wie diesen wollen Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden“, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Wer jetzt wieder in den Aktienmarkt einsteigen wolle, brauche Nerven aus Stahl.

Ähnlich urteilten seine Kollegen von der BayernLB: „Die sich zuspitzende Rhetorik und die Bekanntgabe Nordkoreas, konkrete Pläne für einen Beschuss der Pazifikinsel Guam zu erarbeiten, sprechen gegen eine schnelle Auflösung des Konflikts.“ Auf Guam betreiben die USA einen Militärstützpunkt.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten gab bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,6 Prozent auf 21.911 Punkte nach. Der breiter gefasst S&P 500 fiel ein Prozent auf 2448 Zähler. Der Nasdaq-Index mit den Technologiewerten sank um 1,6 Prozent auf 6250 Stellen.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners wies zudem darauf hin, dass sich Investoren kaum gegen fallende Kurse abgesichert hätten. Weitere Rücksetzer könnten sie zu Notverkäufen zwingen. „So kann schnell ein Domino-Effekt einsetzen.“

Bei den Einzelwerten stürzten die Aktien von Blue Apron um 19,4 Prozent auf ein Rekordtief von 5,03 Dollar ab. Wegen hoher Werbeausgaben versechsfachte sich der Verlust des Kochboxen-Anbieters, der es im Juni nur mit Mühe auf das Börsenparkett geschafft hatte. In einer Kochbox befinden sich Rezepte mit allen dafür notwendigen Zutaten.

Die US-Kaufhausketten Macy's und Kohl's verschreckten die Anleger mit ihrem anhaltenden Umsatzschwund. Obwohl die Verkaufszahlen im zweiten Quartal nicht so stark sanken wie befürchtet, gingen die Aktien auf Talfahrt. Investoren befürchten, dass die Sanierung der Ketten noch lange dauern wird. Macy's-Papiere brachen über zehn Prozent ein. Kohl's-Aktien fielen 7,2 Prozent. Auch die Anteilsscheine der Rivalen gerieten unter die Räder. JC Penney stürzten mehr als sieben Prozent ab, Sears mehr als neun Prozent und Nordstrom knapp drei Prozent.

Perrigo sprangen dagegen fast 17 Prozent in die Höhe, nachdem der Pharmakonzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte.

Die Nordkorea-Krise zerrte auch an den Nerven der europäischen Anleger. In Frankfurt verloren Dax und EuroStoxx50 jeweils gut ein Prozent auf 12.014,30 und 3428,99 Punkte.