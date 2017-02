 Börse New York: Ölpreise belasten Wall Street

Wall Street Die Rekordjagd am US-Finanzplatz geht erst mal nicht weiter. (Foto: AP)

New YorkAn den US-Börsen haben sich die Anleger am Freitag vorsichtig gezeigt. Sinkende Ölpreise drückten auf die Kurse. Zudem herrschte generell Zurückhaltung, weil die Wall Street bislang keine Klarheit über die Steuerpläne von Präsident Donald Trump hat. Daher warten Investoren auf Trumps Auftritt vor dem Kongress am Dienstag. Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag die Erwartungen gedämpft mit der Ankündigung, Auswirkungen der neuen Steuerpolitik auf das Wirtschaftswachstum würden erst ab 2018 spürbar.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 20.766 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 0,2 Prozent auf 2359 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 5825 Stellen.

Im Fokus stand der Einzelhändler J.C. Penney, dessen Aktien um sechs Prozent einbrach. Nach einem weiteren Umsatzrückgang will das Unternehmen zahlreiche Filialen schließen.

Die Titel des IT-Konzerns Hewlett Packard Enterprise stürzten mehr als sieben Prozent ein. Investoren reagierten verschreckt auf eine pessimistischere Gewinnprognose des Managements.

Zu den Verlierern zählte auch der chinesische Internet-Suchmaschinenriese Baidu, der fast fünf Prozent an Börsenwert einbüßte. Das Unternehmen gab erneut einen gesunkenen Quartalsumsatz bekannt.

Der Kurs von Digitalglobe gab 7,6 Prozent nach. Der Satellitenbilder-Anbieter wird für 2,4 Milliarden Dollar vom kanadischen Raumfahrttechnikkonzern MacDonald Dettwiler übernommen.

Die Börsen in Europa gaben ihre auf Wochensicht eingefahrenen Gewinne am Freitag fast komplett wieder ab. Aus Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik in den USA und die anstehenden Wahlen in Europa schichteten Anleger ihr Geld aus Aktien in sichere Häfen wie Bundesanleihen und Gold um. "Anleger waren viel zu euphorisch. Die ganze geopolitische Situation hat sie gar nicht mehr interessiert. Daher ist es nun mehr als gesund, wenn Gewinne mitgenommen werden", sagte ein Aktienhändler.

Der Dax, der am Mittwoch erstmals seit zwei Jahren über die Marke von 12.000 Punkten geklettert war, verlor 1,2 Prozent auf 11.804 Punkte und notierte nur knapp über seinem Stand von Ende der vergangenen Woche. Der EuroStoxx50 rutschte um 0,9 Prozent auf 3304 Zähler ab.