 Börse New York: Ölpreise ziehen Kurse nach unten

Der Dow Jones notierte leicht im Minus.

New YorkEinen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) hat die Wall Street schwächer tendiert. Auf die Stimmung drückten am Dienstag insbesondere die sinkenden Ölpreise. Anleger rechnen fest mit einer Zinsanhebung der Fed am Mittwoch. Die große Frage an den Märkten ist, ob die Notenbanker auch eine aggressivere Geldpolitik in den kommenden Monaten signalisieren werden. „Es gibt die Erwartung, dass die Zentralbank ihre Prognose für dieses Jahr von drei auf vier Erhöhungen anheben könnte“, sagte Portfoliomanager Michael Scanlon vom Vermögensverwalter Manulife Asset Management.

Die US-Börsen schlossen am Dienstag etwas schwächer. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent tiefer mit 20.837 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 2365 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank ebenfalls 0,3 Prozent auf rund 5857 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax kaum verändert bei knapp 11.989 Punkten.

Am US-Markt standen vor allem Energiewerte unter Druck. Sie gaben im Schnitt 1,4 Prozent nach. Die Ölpreise fielen auf ein Drei-Monats-Tief, nachdem das Exportkartell Opec einen Anstieg der weltweiten Lagerbestände bekanntgegeben hatte.

Im Blick waren auch Fluggesellschaften. Die Aktien wurden von dem heftigen Schneesturm im Nordosten der USA in Mitleidenschaft gezogen. Das Wetter führte zu zahlreichen Flugausfällen. Der Kurs von United Continental büßte 3,2 Prozent ein, der von American Airlines 2,1 Prozent.

Die Papiere von Valeant brachen um elf Prozent ein. Der Hedgefonds Pershing Square Capital von Investor William Ackman zog sich komplett aus der Pharmafirma zurück.

Dagegen schnellten Moneygram-Papiere 24 Prozent nach oben. Um den Zahlungsabwickler ist ein Bieterwettkampf entbrannt.