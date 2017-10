New Yorker Börse Der Dow-Jones-Index fiel am Montag um 0,22 Prozent auf 23.383 Punkte. (Foto: Reuters)

New YorkDie US-Börsen sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. „Die politische Situation rückt wieder in den Fokus. Und das könnte den Markt davon abhalten, weiter zu steigen“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Handelshaus First Standard Financial. So hat sich in der Affäre um eine mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, dem FBI gestellt. Außerdem wird erwartet, dass Trump in Kürze einen Nachfolger für die Chefin der amerikanischen Notenbank Fed ernennt. Insidern zufolge neigt der Republikaner dazu, Fed-Direktor Jerome Powell zu befördern. Er stünde für Kontinuität. Anleger warten zudem mit Spannung auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwochabend.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,22 Prozent auf 23.383 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,14 Prozent auf 2577 Zähler nach. Der Technologie-Index Nasdaq markierte dagegen ein neues Rekordhoch.

Bei den Einzelwerten werden in dieser Woche Quartalszahlen von Apple und Facebook erwartet. Papiere des Autobauers General Motors gaben nach einer Herunterstufung durch Goldman Sachs knapp drei Prozent nach.

Im Blick hatten Anleger auch die sechs Milliarden Dollar schwere Übernahme des Hausbauers CalAtlantic durch den Rivalen Lennar. CalAtlantic-Aktien schossen um 22 Prozent in die Höhe.