New York Stock Exchange Die NYSE gilt als wichtigste Leitbörse der Welt. (Foto: AFP)

New YorkDer Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten nach Handelseröffnung 0,3 Prozent höher bei 20.465 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,3 Prozent auf 2345 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 5892 Stellen.

Investoren würden von starken Firmenzahlen zu Käufen animiert, sagte Marktökonom Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. Auf die Stimmung drückten allerdings die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie der ungewisse Ausgang der Präsidentenwahl in Frankreich.

Zu den Kursgewinnern gehörten American Express, die 3,1 Prozent zulegten. Der Kreditkartenanbieter erzielte einen höheren Quartalsgewinn als erwartet. Auch der Chiphersteller Qualcomm übertraf die Expertenschätzungen mit seinen Zahlen. Sein Kurs zog 0,7 Prozent an.

Unter Druck standen dagegen Verizon, die zwei Prozent im Minus lagen. Der führende US-Mobilfunkkonzern hatte einen Gewinneinbruch bekanntgegeben.

Der Finanzinvestor Blackstone erfreute die Anleger mit einem Ergebnissprung dank der jüngsten Börsenrally. Die Titel schossen 2,5 Prozent in die Höhe. Im Finanzsektor machte zudem die auf Hochfrequenzhandel spezialisierte Firma Virtu Financial mit Übernahmeplänen auf sich aufmerksam, was ihre Aktie um sieben Prozent in die Höhe trieb. Virtu will für 1,4 Milliarden Dollar den Konkurrenten KCG Holdings kaufen, dessen Kurs gut elf Prozent gewann.