 Börse New York: Quartalsbilanzen stützen US-Börsen zum Handelsstart

Wall Street Nach Börsenschluss wurden die Quartalsberichte von Microsoft, Amazon und Google erwartet. (Foto: AFP)

New YorkÜberzeugende Quartalsbilanzen haben die Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart gestützt. Mehrere Unternehmen legten Zwischenberichte vor, die am Markt gut ankamen. Gesprächsthema war ferner die geplante Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. Sie sieht zwar deutliche Entlastungen für viele Firmen vor. Völlig unklar ist aber, wie Trump dies gegenfinanzieren will.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,1 Prozent im Plus bei 20.985 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 lag kaum verändert bei 2388 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,1 Prozent zu auf 6033 Stellen.

Gefragt waren Under Armour, die 6,4 Prozent anzogen. Der Gewinnrückgang des Sportartikelherstellers fiel geringer aus als erwartet.

Der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb gewann 2,7 Prozent an Börsenwert. Das Unternehmen präsentierte einen deutlichen Umsatzanstieg.

Nach Börsenschluss wurden die Quartalsberichte von Microsoft, Amazon und Google erwartet.