 Börse New York: Rekordserie des Dow Jones endet vorerst

New YorkDer US-Standardwerteindex Dow Jones bröckelte zur Eröffnung am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.090 Punkte ab, nachdem er zuvor neun Tage in Folge ein Rekordhoch markiert hatte. Da sich die Bilanzsaison dem Ende zuneige, sei die Luft raus, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Brokerhauses First Standard Financial. Bis zum Monatsende müsse mit dünnen Umsätzen und geringen Kursbewegungen gerechnet werden.

Die Aktien von Michael Kohrs legten allerdings 16 Prozent zu. Der Umsatz- und Gewinnschwund des für seine Handtaschen bekannten Modekonzerns fiel im abgelaufenen Quartal geringer aus als befürchtet. Daraufhin hob das Unternehmen seine Geschäftsziele an. Beim Konkurrenten Ralph Lauren schrumpften die Erlöse zwar ebenfalls, die Firma kehrte aber in die Gewinnzone zurück. Die Papiere stiegen hier um 9,5 Prozent.

Avis Budget gaben dagegen 6,2 Prozent nach. Der Gewinn je Aktie fiel unter anderem wegen des harten Wettbewerbs in der Branche mit 30 US-Cent nur etwas mehr als halb so hoch aus wie erwartet. Damit hat Avis das dritte Quartal in Folge die Analystenprognosen verfehlt. Vor diesem Hintergrund senkte das Unternehmen sein Gesamtjahresziel auf 2,40 bis 2,85 von 2,85 bis 3,50 Dollar je Aktie.