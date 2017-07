 Börse New York : Schlechte Stimmung an der Wall Street

New York Stock Exchange Kritischer Blick auf Zahlen und Nachrichten: Händler auf dem Parkett der New Yorker Börse. (Foto: Reuters)

New YorkEine erneute Schlappe bei der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump und enttäuschende Bilanzen von Banken haben die New Yorker Börsen am Dienstag belastet. Anleger zweifelten zudem, ob der Republikaner mit seinen Plänen für milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur sowie Steuererleichterungen für US-Firmen vorankommen wird.

Die US-Börsen schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,3 Prozent auf 21.574 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2460 Zählern in etwa auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 6344 Punkte.

Die von Trump versprochene Steuerentlastung für amerikanische Firmen fällt voraussichtlich kleiner aus als angekündigt. In US-Regierungskreisen hieß es, die Verhandlungsführer peilten nicht mehr eine Verringerung des Steuersatzes auf 15 von 35 Prozent an. Stattdessen versuchten sie, auf einen Wert am unteren Ende einer Spanne zwischen 20 und 25 Prozent zu kommen.

„Die Aussichten, dass in den USA in diesem Jahr noch etwas wirtschaftspolitisch Relevantes erreicht werden wird, sind gering“, sagte Martin Moryson, Chefvolkswirt von Sal. Oppenheim. „Auf die zusätzlichen Impulse zur US-Konjunktur, die sich viele von dem neuen Präsidenten erhofft hatten, wird man vergeblich warten.“

Die US-Republikaner scheiterten am Dienstag sowohl mit ihrem Entwurf zum Umbau des von Trumps Vorgänger Barack Obama eingeführten Gesundheitssystems ObamaCare als auch mit dem danach eilig angekündigten Plan, Obamacare ohne Ersatz abzuschaffen.

Vor allem Banken waren im Fokus der Investoren. Goldman Sachs konnte sie nicht mit ihren Quartalszahlen überzeugen. Der Gewinn der Investmentbank stagnierte wegen eines schwachen Handelsgeschäfts. Die Aktien ließen 2,5 Prozent Federn. Die Papiere von Bank of America verloren gut ein Prozent, obwohl die höheren Zinsen das Geschäft des Instituts ankurbelten. Die Anteilsscheine von Harley Davidson rauschten neun Prozent in den Keller. Die Kunden des US-Motorradherstellers werden älter und halten sich mit dem Kauf einer neuen Maschine zurück.

Netflix versetzte die Anleger mit dem Quartalsbericht in Euphorie. Dank zugkräftiger Eigenproduktionen steigerte die Online-Videothek im zweiten Quartal Kundenzahl und Umsatz kräftig. Die US-Firma gewann nach eigenen Angaben insgesamt 5,2 Millionen Abonnenten hinzu, etwa zwei Millionen mehr als von Analysten vorhergesagt. Der Aktienkurs sprang um 13 Prozent in die Höhe.

Die anziehende Nachfrage nach neuen Produkten ließ beim Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson die Zuversicht steigen. Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen seinen bereinigten Gewinn stärker als erwartet und hob seine Ziele für das Gesamtjahr an. Die J&J-Aktie stieg um 1,2 Prozent.

In Frankfurt rutschte der deutsche Leitindex Dax um 1,3 Prozent auf 12.430 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor rund 1,1 Prozent auf 3478 Punkte. Zweifel, ob Trump bei seinen Vorhaben vorankommen wird, drückte auf den Dollar. Der wiederum teurere Euro bremste vor allem den exportlastigen Dax aus.