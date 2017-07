 Börse New York: Schwache Jobdaten drücken Wall Street ins Minus

Wall-Street Der Dow-Jones-Index der Standardwerte startete mit einem leichten Minus in den Handel und gab bis zum frühen Nachmittag auf 21.392 Punkte nach. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen haben sich wegen enttäuschender Konjunkturdaten am Donnerstag mit leichten Kursverlusten präsentiert. Die US-Firmen heuerten im Juni weniger Personal an als erwartet. Es entstanden nur 158.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Ökonomen hatten mit 185.000 Stellen gerechnet. „Am Ende könnte sich bestätigen, dass die US-Konjunktur sich seit Monaten abkühlt und eine Wende nicht in Sicht ist“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Londoner Brokerhaus CMC Markets. Mit Spannung warten Investoren nun auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung am Freitag. Zudem belastete der Raketenstreit mit Nordkorea die Märkte. Die USA drohten für den äußersten Fall mit einem militärischen Eingreifen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,4 Prozent auf 21.392 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,5 Prozent auf 2420 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,5 Prozent auf 6123 Punkte.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien des Elektroauto-Bauers Tesla auf den Verkaufslisten der Börsianer. Die Papiere brachen 4,6 Prozent ein. Zuvor hatte das Tesla-Modell S bei Sicherheitstests nicht die besten Noten bekommen. Am Mittwoch hatten Tesla-Aktien bereits rund sieben Prozent verloren. Auch die Aktien des Mischkonzerns General Electric notierten 3,3 Prozent schwächer. Die EU-Kommission beschuldigt GE, bei der Übernahme von LM Wind falsche Angaben gemacht zu haben.

Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik in Europa und der bevorstehende G20-Gipfel sorgten für Verunsicherung an den europäischen Börsen. Der Euro machte sich wieder auf in Richtung seines kürzlich erreichten 14-Monats-Hochs und die Renditen von Staatsanleihen zogen an. Das führte zu Kursverlusten bei Aktien: Der Dax rutschte um 0,6 Prozent auf 12.381 Punkte ab. Der EuroStoxx50 verlor 0,5 Prozent auf 3462 Zähler. Investoren rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zügel in der Geldpolitik anzieht.