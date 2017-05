 Börse New York: Snap-Aktie verdirbt US-Anlegern die Laune

Snap-Werbung an der New Yorker Börse Schlechte Bilanzzahlen lassen den Aktienkurs abstürzen. (Foto: AP)

New YorkEnttäuschende Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Donnerstag unter Druck gesetzt. Die Anleger an den US-Aktienmärkten blieben in der Defensive. Dabei machten die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Verluste auch dank steigender Ölpreise im Verlauf größtenteils wieder wett. Zu den Verlierern zählten vor allem Einzelhandels- und Finanzwerte.

"Jeder Rücksetzer ist gesund, sofern er in geordneten Bahnen abläuft und die Fundamentaldaten des Marktes stark sind", sagte Anlagestratege Matthew Peterson vom Vermögensberater LPL Financial. Die jüngste Börsenrally bis hin zu neuen Rekordständen habe sich auf eine breite Basis gestützt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 20.919 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2394 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich ebenfalls um 0,2 Prozent auf 6115 Punkte. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent schwächer auf 12.711 Punkten.

Frische US-Konjunkturdaten hatten Händlern zufolge nur wenig Wirkung auf die Kurse. Die Erzeugerpreise in den USA waren im April um 0,5 Prozent und damit stärker als erwartet (+0,2 Prozent) gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche überraschend gefallen.