New York Stock Exchange Die NYSE gilt als wichtigste Leitbörse der Welt. (Foto: AFP)

New YorkEine mögliche Verzögerung der Steuersenkungspläne von US-Präsident Donald Trump hat die Wall Street am Dienstag belastet. Finanzminister Steven Mnuchin sagte der "Financial Times", dass sich der Zeitplan verschieben könnte. Das ließ bei Investoren die Zweifel wachsen, ob Trump seine groß angekündigten Vorhaben tatsächlich umsetzen kann. Aber auch einige schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsbilanzen trübten die Laune der Investoren. "Die Märkte schauen vorwiegend auf die Gewinnentwicklung", sagte Portfolio-Manager Paul Nolte vom Broker Kingsview Asset Management.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,7 Prozent auf 20.486 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 verringerte sich um 0,5 Prozent auf 2337 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,4 Prozent auf 5833 Stellen.

Zu den Verlierern gehörten die Papiere der Investmentbank Goldman Sachs, die 5,4 Prozent nachgaben. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal zwar um 80 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, doch wurden die Analystenerwartungen damit verfehlt.

Konkurrentin Bank of America überraschte dagegen mit einem Plus von 44 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar positiv. Dem Sog der fallenden Wall Street konnten sich die Papiere aber nicht entziehen und verloren gut ein Prozent.Ein verhaltenes Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bremste den Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson im ersten Quartal. Der Aktienkurs gab um 3,5 Prozent nach.

Der US-Videodienst Netflix gewann im ersten Quartal weniger neue Abonnenten hinzu als erwartet. Börsianer zeigten sich enttäuscht. Der Netflix-Aktienkurs gab um drei Prozent nach.

Die Anteilsscheine von Harley Davidson fielen um mehr als vier Prozent. Der US-Motorradbauer startete mit weniger Gewinn und Umsatz ins neue Jahr. Das Unternehmen gewährte Händlern einen seltenen Rabatt, um den Verkauf von Modellen aus dem Jahr 2016 anzukurbeln.