 Börse New York: Starke Ergebnisse schieben US-Börsen ins Plus

New YorkGute Zwischenberichte von Unternehmen wie Kellogg und Mondelez haben der Wall Street am Dienstag zu leichten Gewinnen verholfen. Die Börsianer warteten zudem darauf, dass US-Präsident Donald Trump am Donnerstag einen Nachfolger für die Chefin der amerikanischen Notenbank Fed ernennt. Insidern zufolge neigt der Republikaner dazu, Fed-Direktor Jerome Powell zu befördern, der für Kontinuität stünde. Anleger warten außerdem auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwochabend.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 23.370 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 2576 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 6724 Stellen.

Bei den Einzelwerten legten Aktien von Kellogg um mehr als sechs Prozent zu. Das Unternehmen überraschte positiv mit dem ersten Umsatzplus seit langem. Die Erlöse des US-Konzerns waren zuvor zehn Quartale in Folge stetig zurückgegangen. Nun punktet Kellogg aber mit Tiefkühlkost und Müsliriegeln.

Gefragt waren auch die Aktien des Milka-Herstellers Mondelez mit einem Aufschlag von rund sechs Prozent. Der US-Nahrungsmittelproduzent hat dank starker Geschäfte in Europa und Lateinamerika mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg im Quartal um 2,1 Prozent auf 6,53 Milliarden Dollar und der Gewinn um 81 Prozent auf 992 Millionen Dollar - wozu aber günstige Steuerbedingungen und Einmal-Einnahmen beitrugen.

Dagegen brachen die Papiere von Under Armour fast 17 Prozent ein. Die Konkurrenz von Adidas und Nike setzt dem Sportartikelhersteller zu, der seine Geschäftsziele zurückschraubte. Zu den Verlierern gehörten auch Qualcomm, die Aktien lagen 7,5 Prozent im Minus. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass Apple iPhones und iPads ohne Qualcomm-Chips entwickelt hat.

Für gute Stimmung an Europas Börsen sorgten starke Zahlen des Ölriesen BP. Der Handel blieb allerdings insgesamt dünn, weil der deutsche Aktienmarkt wegen des diesmal bundesweit gefeierten Reformationstags geschlossen war. Am Mittwoch wird in Teilen Deutschlands und Europas dann der Feiertag Allerheiligen begangen. Die Anleger hielten sich außerdem zurück in Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen der Notenbanken der USA und Großbritanniens.

Der EuroStoxx50 notierte 0,3 Prozent im Plus. In London lag der Leitindex "Footsie" 0,1 Prozent höher. Dazu trugen insbesondere BP-Aktien bei, die knapp zwei Prozent zulegten. Der Ölkonzern verdoppelte im Quartal seinen Gewinn und kündigte eine Wiederaufnahme seiner Aktienrückkäufe an. Das spanische Börsenbarometer Ibex kletterte 0,7 Prozent. In der Katalonien-Krise blieb eine weitere Eskalation aus.