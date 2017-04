Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lachen auf dem Parkett Die US-Konjunktur brummt, sagt der Arbeitsmarkt. (Foto: Reuters)

New YorkUnerwartet starke Arbeitsmarktzahlen haben die US-Börsen am Mittwoch angeschoben. Die US-Firmen schufen im März 263.000 neue Jobs, wie der Arbeitsvermittler ADP unter Berufung auf seine Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten nur mit 187.000 gerechnet. Die Zahlen unterstreichen die gute Verfassung der US-Wirtschaft. Dadurch traten Sorgen von Investoren in den Hintergrund, ob US-Präsident Donald Trump seine ambitionierten Pläne zur Ankurbelung der Konjunktur durchsetzen kann.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am frühen Nachmittag in New York 0,8 Prozent höher auf 20.858 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,6 Prozent auf 2377 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um ebenfalls 0,6 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 5936 Stellen.

Unter den Einzelwerten kletterten Aktien der Bäckereikette Panera Bread um rund 14 Prozent. Die Holding JAB der deutschen Unternehmer-Familie Reimann will Panera für 7,5 Milliarden Dollar kaufen.

Walgreens-Aktien verbilligten sich um 1,8 Prozent. Die Drogeriekette hatte zuvor einen unerwarteten Umsatzrückgang bekanntgegeben.

Monsanto-Anteilsscheine legten um 1,6 Prozent zu. Der US-Saatgutriese erzielte vor der Übernahme durch Bayer einen Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsquartal.

Aus Furcht vor einem handfesten Handelsstreit zwischen den USA und China scheuten Investoren erneut davor zurück, den Dax auf ein Rekordhoch zu hieven. Er fiel am Mittwoch bei dünnen Umsätzen um 0,5 Prozent auf 12.217 Punkte und lag damit etwa 170 Zähler unter seiner Bestmarke aus dem April 2015. Der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent auf 3472 Stellen nach. Am Donnerstag treffen sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping. Trump wirft China vor, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um die eigene Exportwirtschaft zu stärken.