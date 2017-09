 Börse New York: Steuer-Euphorie verpufft an der Wall Street

New York Stock Exchange Die Anleger der New Yorker Börse sind am Donnerstag nicht in Kauflaune. (Foto: AP)

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag keine großen Sprünge gewagt. Frische Konjunkturdaten hatten am Donnerstag belegt, dass die US-Wirtschaft im Frühjahr etwas stärker gewachsen war als bisher bekannt. Gesprächsthema waren auch weiterhin die Steuerpläne von Donald Trump.

Der US-Präsident will Durchschnittsverdiener entlasten und auch die Unternehmenssteuern senken. Viele Details und eine Gegenfinanzierung fehlen aber noch. Die Zustimmung durch den Kongress ist ungewiss.

Manche machten Kasse, nachdem die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump die US-Börsen am Mittwoch noch angeschoben hatten. "Es gibt Gewinnmitnahmen", sagte Jeff Zipper, Geschäftsführer von U.S. Bank Private Client Reserve. Vor allem von Technologiewerten trennten sich die Investoren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent höher aus dem Handel bei 22.381 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,1 Prozent vor auf 2510 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat auf der Stelle mit 6453 Punkten. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent fester auf knapp 12.705 Punkten.

Im Rampenlicht standen McDonald's mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent. Die Analysten von Longbow Research empfahlen die Aktien der Schellrestaurantkette zum Kauf.

Der Kurs des Medizintechnik-Geräteherstellers DexCom brach um mehr als 32 Prozent ein, nachdem ein Konkurrenzprodukt zur Blutzuckermessung von Abbott von der US-Arzneimittelbehörde genehmigt worden war. Abbot-Titel schossen dagegen 2,9 Prozent in die Höhe.

Die Papiere von Blackberry schnellten um 13,43 Prozent hoch. Der einstige Smartphone-Pionier macht Fortschritte bei seinem Wandel zur Software-Firma. Im vergangenen Quartal war das Geschäft mit Programmen und Dienstleistungen für Unternehmen sowie Lizenzerlösen deutlich gewachsen.

Der französische Softwarehersteller Dassault Systemes will den US-Produzenten von Simulationssoftware Exa Corporation übernehmen. Die Franzosen bieten 24,25 Dollar je Exa-Aktie. Die Anteilscheine der Amerikaner schossen um 42,57 Prozent in die Höhe.

Der Streaming-Spezialist Roku feierte ein glänzendes Börsendebüt. Die Aktien gingen auf ihrem Tageshoch bei 23,50 US-Dollar ins Ziel. Gemessen am Emissionspreis von 14 Dollar ist das ein Zuwachs von fast 68 Prozent.

Der Euro-Kurs legte nach seinen jüngsten Verlusten wieder merklich zu und kostete im US-Handel zuletzt 1,1783 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1778 (Mittwoch: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8490 (0,8517) Euro.

An der New Yorker Börse wechselten rund 0,77 Milliarden Aktien den Besitzer. 1721 Werte legten zu, 1170 gaben nach und 173 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,87 Milliarden Aktien 1641 im Plus, 1219 im Minus und 265 unverändert.

Wenig Bewegung gab es auch im Handel mit US-Staatsanleihen. Die zehnjährigen Papiere notierten praktisch unverändert mit 99-15/32. Die Rendite betrug 2,31 Prozent. Die 30-jährigen Bonds sanken 4/32 auf 97-20/32 und rentierten mit 2,87 Prozent.