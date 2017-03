 Börse New York : Steuerpläne sorgen für Auftrieb an US-Börsen

New YorkDas Debakel um die US-Gesundheitsreform des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag abgehakt. „Das Scheitern ist keine komplette Katastrophe“, betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Trump wird sich nun umso mehr um seine Steuerreform bemühen. Zudem könnte er seinem Wirtschaftsplan höhere Priorität einräumen.“

Die überraschend gute Kauflaune der US-Verbraucher half der Börse zusätzlich. Das Stimmungsbarometer stieg auf ein 17-Jahres-Hoch von 125,6 Punkten. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum Nachmittag in New York 0,5 Prozent auf 20.662 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2.355 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,4 Prozent auf 5.865 Stellen vor. In Frankfurt schloss der Dax 1,3 Prozent im Plus bei 12.149 Punkten, dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Der EuroStoxx50 gewann 0,8 Prozent auf 3.465 Zähler.

Die Analysten der Rabobank mahnten aber zur Vorsicht. So lange keine Details zu den Steuerplänen bekannt seien und das US-Parlament keine Zustimmung signalisiere, stehe die aktuelle Erholung auf wackligen Füßen. Ihre Kollegen von Morgan Stanley warnten zudem, dass das Reformpaket kleiner ausfallen oder die Staatsverschuldung stärker in die Höhe getrieben werden könnte. Schließlich fielen durch die Beibehaltung der bisherigen US-Krankenversicherung „Obamacare“ die ursprünglich eingeplanten Einsparungen weg.

Die Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen hatte dagegen keine Auswirkungen auf die Börsen. Yellen äußerte sich bei ihrem Auftritt am Abend (MESZ) weder zur Geldpolitik noch zum Wirtschaftsausblick. Bei den Einzelwerten lockte die Hoffnung auf kräftig steigende Kurse Anleger zu General Motors (GM). Die Aktien der Opel-Mutter stiegen um drei Prozent.

Auslöser der Rallye ist die Forderung eines Großaktionärs, die Anteilsscheine des Autobauers in zwei Gattungen aufzuteilen. Dies verschaffe dem Konzern größeren finanziellen Spielraum und könnte den Börsenwert um bis zu 38 Milliarden Dollar steigern, sagte Investor David Einhorn, dessen Hedgefonds Greenlight Capital nach Reuters-Daten mit knapp einem Prozent zu den 20 größten GM-Eignern zählt.

Die Tesla-Aktien legten 3,5 Prozent zu. Der chinesische Internetgigant Tencent hat für 1,78 Milliarden Dollar einen Anteil von fünf Prozent an dem Unternehmen gekauft.

Die Anteilsscheine der Kreuzfahrt-Reederei Royal Caribbean Cruises („Mein Schiff“) verteuerten sich um bis zu 1,8 Prozent. Mit 101,10 Dollar markierten die Papiere den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren.