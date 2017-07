 Börse New York: Technologie-Werte stützen US-Börsen vor Bilanzsaison

Kaum Bewegung an der Börse Die Anleger halten sich vor den Bilanz-Veröffentlichungen zurück. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen sind am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Technologie-Werte stützten den Markt, während es bei Titeln aus der Medizinbranche abwärtsging. Grund für die Flucht aus Unternehmen wie Johnson & Johnson war laut Händlern die Ungewissheit rund um Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Gesundheitsreform Obamacare zurückzunehmen. Selbst in Trumps eigener Partei ist umstritten, wie die Kosten im Zaum gehalten werden können. Die Kursgewinne wurden zudem dadurch begrenzt, dass sich viele Anleger vor der anstehenden Bilanzsaison nicht aus der Deckung wagten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im New Yorker Nachmittagshandel 0,1 Prozent höher bei 21.432 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2430 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent auf 6182 Stellen zu. In Frankfurt schloss der Dax ein halbes Prozent fester bei 12.445 Punkten.

In den USA werden am Freitag die Bilanzen der Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup erwartet, in den Tagen und Wochen danach folgen weitere Konzerne. Diese Quartalszahlen seien der nächste große Impuls für den Markt, sagte Adam Sarhan, Chef von 50 Park Investments in Florida.

Am Montag fanden die Investoren vor allem Gefallen an Tech-Schwergewichten wie Microsoft, Facebook und Apple mit Aufschlägen von 0,6 bis 1,3 Prozent. Besonders gefragt waren auch die Aktien des Golfclub-Betreibers ClubCorp, die um gut 30 Prozent auf 17,10 Dollar in die Höhe schossen. Der US-Finanzinvestor Apollo zahlt mit 17,20 Dollar je Aktie sogar noch etwas mehr für die Übernahme der Firma. Seine Papiere stiegen um über drei Prozent.

Johnson&Johnson-Anteilsscheine gehörten im Gesundheitsbereich mit einem Minus von 0,4 Prozent zu den größten Verlierern. Doch besonders negativ stachen Abercrombie & Fitch hervor: Die Aktien des Modekonzerns stürzten um 20 Prozent ab. Der Verkauf des Unternehmens an einen Rivalen ist vorerst gescheitert.