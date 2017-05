 Börse New York: Trump-Kurs lastet auf der Wall Street

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkAm Markt wuchsen die Zweifel, dass der Republikaner seine Steuersenkungs- und Investitionspläne zur Ankurbelung der Konjunktur bald umsetzen kann. Nun brachten ihn Medienberichte unter Druck, wonach er den kürzlich überraschend entlassenen FBI-Chef James Comey aufgefordert habe, die Untersuchung der Verbindungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn zu Russland einzustellen. Erst am Dienstag hatte Trump die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Russland eingeräumt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 20.793 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,8 Prozent auf 2382 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,9 Prozent auf 6113 Punkte. „Die Anleger machen sich allmählich Sorgen über die innenpolitische Situation“, sagte Volkswirt Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial.

Zu den Verlierern zählten Finanzwerte, die von der Rally nach Trumps Wahlsieg besonders profitiert hatten. Die Aktien der Bank of America gaben 2,6 Prozent nach. Die Titel von Goldman Sachs verloren 1,8 Prozent. Gut drei Prozent zulegen konnten dagegen die Papiere von Target. Die Anleger waren erleichtert, dass der Einzelhändler im ersten Quartal weniger Umsatz einbüßte als befürchtet.