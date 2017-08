 Börse New York: Trump schürt Unsicherheit an der Wall Street

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wall Street Zum Handelsbeginn notiert der Dow-Jones-Index tiefer. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

New YorkDie anhaltenden Querelen um US-Präsident Donald Trump und enttäuschende Quartalszahlen von Sportartikel-Herstellern haben Anleger an der Wall Street am Freitag nervös gemacht. Die Auflösung zweier Beratergremien und der scharfen Kritik von Politikern aus seinem Umfeld schürten Unsicherheiten, ob Trump seine Wahl-Versprechen zu Steuersenkungen und Infrastrukturprogrammen einhalten könne, sagten Börsianer. „Die Zuversicht schwindet zunehmend, dass Trump seine wirtschaftspolitische Agenda durchsetzen kann“, betonte Analyst Mark Chandler vom Broker Brown Brothers Harriman.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent schwächer mit 21.732 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 2428 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq startete unverändert mit 6222 Punkten in den Handel.

Die Titel des Sportschuh-Konzerns Foot Locker, dessen Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal zurückging, brachen um 25 Prozent ein. Under Armour verloren 3,3 Prozent, Nike rauschten um knapp fünf Prozent in die Tiefe. Der deutsche Rivale Adidas weitete seine Verluste aus und lag mit einem Kursabschlag von vier Prozent am Dax-Ende.

Für strahlende Gesichter sorgte dagegen Estee Lauder mit einem Kursplus von vier Prozent. Die Kosmetikfirma hat dank zahlreicher neuer Kunden und mehr Bestellungen über das Internet den Gewinn im vergangenen Quartal verdoppelt.