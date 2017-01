 Börse New York: Trump und schwache Zahlen drücken US-Börsen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse New York Im Blick standen am Dienstag eine Reihe von Quartalsberichten. (Foto: dpa)

New YorkEnttäuschende Quartalszahlen sowie irritierende Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben die Wall Street auch am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Börsianer zeigten sich beunruhigt über isolationistische Schritte der neuen Regierung, etwa die umstrittenen Reisebeschränkungen. Diese wurden insbesondere als Nachteil für die Technologiebranche gewertet. "Das beeinträchtigt sicherlich den Zugang des Sektors zu hoch qualifiziertem Personal", sagte Portfoliomanager Brant Houston vom Vermögensverwalter Atlantic Trust.

Der Leitindex Dow Jones notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,7 Prozent schwächer mit 19.827 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2272 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 5585 Stellen. Bereits am Montag hatte die Wall Street Kursverluste verzeichnet. Der Dow-Jones-Index rutschte wieder unter die Marke von 20.000 Punkten, die er in der Vorwoche erstmals geknackt hatte.

Technologiewerte gaben im Schnitt 0,9 Prozent nach. Investoren verfolgten gespannt das Vorgehen von Firmen der Branche gegen die Regierung in Washington. Führende Vertreter von US-Technologiekonzernen wollten über eine Unterstützung für Klagen gegen das von Trump angeordnete Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern beraten. Microsoft -Aktien gaben ein Prozent nach, Apple 0,4 Prozent. Der Quartalsbericht von Apple wurde nach Börsenschluss erwartet.

Im Blick standen eine Reihe von Quartalsberichten. Mit Enttäuschung reagierten Anleger etwa auf die Zahlen des Paketversenders UPS und des Sportartikelherstellers Under Armour. UPS brachen um 6,6 Prozent ein, Under Armour sogar um 25,5 Prozent. Zur schlechten Stimmung am Markt trug eine überraschende Eintrübung des Konsumklimas bei.

Zu den Gewinnern zählten Aktien der Gesundheitsbranche, die im Schnitt 0,6 Prozent zulegten. Auslöser waren Äußerungen Trumps. Der Präsident forderte zwar niedrigere Arzneimittelpreise und eine verstärkte Pharmaproduktion in den USA. Als positiv werteten Anleger aber seine Zusage, die Zulassungsverfahren für Medikamente zu vereinfachen.