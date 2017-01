 Börse New York: Trump verstimmt US-Anleger mit ersten Amtshandlungen

New YorkMit seinen ersten Amtshandlungen hat der neue US-Präsident Donald Trump am Montag den Anlegern am Aktienmarkt die Kauflaune verdorben. Die Investoren hätten vor allem auf weniger Regulierungen, ein Konjunkturprogramm und Steuersenkungen unter Trump gesetzt, sagte ein Händler. „Und nun schüren seine ersten Amtshandlungen die Sorge vor einem protektionistischen Amerika“, sagte ein Händler. Mit einem Paket von Maßnahmen will Trump die Industrieproduktion in den USA ankurbeln. Per Erlass ordnete er den Austritt aus dem gerade erst verhandelten Freihandelsabkommen mit einigen Pazifik-Staaten (TPP) an. Zudem will er die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta in Angriff nehmen. Details zu Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen gibt es weiter nicht.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,3 Prozent auf 19.764 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2261 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,2 Prozent auf 5541 Stellen. Die Börsen hatten seit der Wahl Trumps rund zehn Prozent zugelegt. „Potenzielle Investoren stochern weiter in Sachen konkreter Trump-Politik im Nebel“, sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl und fügte mit Blick auf mögliche Handelsbeschränkungen hinzu: „Das mulmige Gefühl, dass hier einiges auf die Wirtschaft und damit die Börsen zukommen wird, ist deutlich spürbar.“

Auch über den Regierungsstil Trumps sind einige Börsianer verunsichert. So stritt sich der neue US-Präsident am Wochenende mit den Medien über die Zuschauerzahlen bei seiner Vereidigung . Börsianer fürchten eine Achterbahnfahrt unter Trump.

Bei den Einzelwerten zählten die Titel von McDonald's mit einem Abschlag von rund einem Prozent zu den Verlierern. Die weltgrößte Schnellimbisskette machte im vierten Quartal erneut weniger Umsatz. Die rote Laterne im Dow Jones trugen aber General Electric mit einem Abschlag von über drei Prozent. Der Siemens-Rivale hatte am vergangenen Freitag die Anleger mit seiner Bilanz enttäuscht. Einige Analysten senkten ihre Kursziele etwas.

Die Anteilsscheine des Krankenversicherers Aetna ließen 2,2 Prozent Federn. Ein US-Bundesgericht untersagte das milliardenschwere Fusionsvorhaben der beiden Rivalen Aetna und Humana. Ein Zusammenschluss würde dem Wettbewerb schaden, begründete der zuständige Richter sein Urteil. Aetna wollte Humana für 34 Milliarden Dollar übernehmen.

Zu den größten Verlierern gehörten auch die Anteilsscheine von Qualcomm mit einem Abschlag von mehr als zwölf Prozent. Apple verklagt seinen Chiplieferanten auf eine Milliarde Dollar Schadenersatz. Der iPhone-Hersteller wirft Qualcomm in einer Klageschrift vor, für seine Speicherchips zu viel Geld verlangt zu haben. Zudem beschuldigt Apple den Zulieferer, Rabatte im Volumen von rund einer Milliarde Dollar zurückgehalten zu haben. Qualcomm wies die Vorwürfe zurück. In Frankfurt schloss der Dax 0,7 Prozent tiefer auf 11.545 Punkten, der EuroStoxx50 verlor ebenfalls fast ein Prozent.