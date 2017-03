 Börse New York: Trumps Schlappe belastet die Wall Street

Keine Veränderung Wenn es der Handel hergibt, kann auch mal entspannt werden. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

New YorkVor allem die Kurse von Finanzaktien haben kurz nach der Eröffnung der US-Börsen nachgegeben. Denn Sorgen nahmen zu, dass Trump auch für andere Projekte keine Mehrheiten bekommen könnte. Der Republikaner hat unter anderem den Abbau von Vorschriften für die Finanzbranche und hohe Investitionen in die US-Infrastruktur angekündigt. Am Freitag aber scheiterte er bei einem zentralen Vorhaben - dem Umbau der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama - an zu wenig Stimmen aus den eigenen Reihen.

Zwar stehen Trumps andere Vorhaben damit Experten zufolge nicht vor dem Aus. „Aber wir sehen, dass die hoffnungsvollen Erwartungen einer negativen Stimmung Platz machen müssen“, sagt Peter Cardillo, Volkswirt bei First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,8 Prozent tiefer mit 20.427 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,9 Prozent auf 2322 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq ein Prozent auf 5773 Stellen.

Angesichts der Skepsis kamen Banken-Aktien durchweg unter die Räder. Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und JP Morgan verloren zwischen zwei und fünf Prozent.

Auch Papiere von Stahl-Konzernen sackten ab, weil Anleger sich fragten, was aus Trumps Infrastruktur-Projekten wird. AK Steel gaben 3,6 Prozent nach, US Steel 4,1 Prozent. Die Kurse der beiden hatten sich nach Trumps Wahlsieg im November in Erwartung der Vorhaben jeweils nahezu verdoppelt.

Aktien von Snap stiegen hingegen um 1,3 Prozent. Mehrere Broker-Häuser begannen am Montag nach einer Stillhalte-Frist erstmals mit einer Bewertung der Papiere des erst jüngst an die Börse gekommenen Messaging-Dienstes.