 Börse New York: Trumps Steuerpläne verunsichern Wall Street

Börse New York Zur Wochenmitte stehen die Snap-Aktien im Fokus. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

New YorkAn der Wall Street haben sich die Anleger am Mittwoch zurückgehalten. Unsicherheit herrschte über die von US-Präsident Donald Trump groß angekündigte Steuerreform. Neben der Senkung des Unternehmenssatzes sollen zahlreiche Vergünstigungen abgeschafft werden. Daher wird mit Widerstand von Lobbygruppen gerechnet. Die Republikaner deuteten am Mittwoch an, dass sie sich eine spätere Senkung der Unternehmenssteuern vorstellen könnten. „Investoren wird klar, dass die Pläne nur vorläufig sind und gehen nicht davon aus, dass sie im Kongress durchgehen“, sagte Brad McMillan, Chef-Investmentstratege bei Commonwealth Financial. Bislang sei der Markt von guten Nachrichten angeschoben worden, darunter die Bilanzen der Unternehmen. „Jetzt setzen sich einige der Sorgen durch.“

Der Dow Jones mit den Standardwerten lag nahezu unverändert bei 23.571 Punkten. Der S&P500 legte 0,1 und der Technologie-Index Nasdaq 0,2 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten standen Snap-Aktien im Mittelpunkt des Interesses. Die Papiere brachen über 18 Prozent ein. Das Unternehmen veröffentlichte für Anleger enttäuschende Quartalszahlen. Die Nachricht, dass der chinesische Internet-Gigant Tencent größer bei dem defizitären Snapchat-Betreiber einsteigt, dämmte die Verluste nur kurzfristig ein.

Auch in Deutschland wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung. Vor dem Höhepunkt der laufenden Bilanzsaison schloss der Dax bei 13.382 Zählern minimal höher. Der EuroStoxx50 war ebenfalls kaum verändert bei 3655 Zählern. „Die Skepsis der Anleger nimmt nach der imposanten Rally nun deutlich zu“, sagte Fondsmanager Thomas Altman vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners. Am Donnerstag werden die Zwischenberichte für das Sommerquartal allein von neun Dax-Konzernen erwartet – darunter Siemens und die beiden Bonner-Ex-Monopolisten Telekom und Post.