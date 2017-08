 Börse New York: Trumps Warnung an Nordkorea verschreckt auch Wall Street

Wall Street Auch die Börse in New York reagierte auf den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. (Foto: dpa)

New YorkAnleger haben aus Furcht vor einem bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Nordkorea ihr Geld in Sicherheit gebracht. Die Kurse an den US-Börsen gaben am Mittwoch nach, nachdem US-Präsident Donald Trump Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen mit „Feuer und Zorn“, wie es die Welt noch nie erlebt habe, gedroht hatte.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un konterte mit dem Verweis auf einen möglichen Präventivschlag auf den US-Militärstützpunkt der Pazifikinsel Guam. Trump verwies daraufhin auf das US-Atomwaffenarsenal, von dem er hoffe, dass es nicht genutzt werden müsse.

Der Goldpreis stieg, und auch der Schweizer Franken notierte fester. „Die Weltpolitik hat kaltes Wasser auf die Börsen geschüttet“, sagte JJ Kinahan, Chefstratege bei TD Ameritrade. „Investoren beobachten die nächsten politischen Schritte mit Nervosität, Unsicherheit und Vorsicht bestimmt das Börsengeschehen.“ Dennoch bestehe kein Grund zur Panik.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten notierte im Mittagshandel 0,3 Prozent tiefer bei 22.023 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,2 Prozent auf 2470 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,4 Prozent auf 6345 Punkte. In Europa verloren Dax und EuroStoxx50 jeweils mehr als ein Prozent auf 12.154,00 beziehungsweise 3467,48 Punkte.

Bei den Einzelwerten ließen die Aktien von Netflix 2,1 Prozent Federn. Der Unterhaltungsriese Walt Disney geht im schnell wachsenden Streaming-Markt eigene Wege und beendet die Partnerschaft mit der Online-Videothek. Disney-Papiere verbilligten sich um 4,4 Prozent.

Auch Priceline stand auf den Verkaufslisten der Börsianer. Der Anbieter von Buchungsportalen für Hotels, Flüge, Mietwagen und Reisen verärgerte die Anleger mit einem schwachen Ausblick. Die Anteilsscheine stürzten um 7,3 Prozent ab. TripAdvisor kamen mit einem Abschlag von 2,8 Prozent ebenfalls unter die Räder. Die Website, die Nutzern individuelle Erfahrungsberichte zur Urlaubsplanung bietet, verprellte die Investoren mit einer enttäuschenden Prognose.

Die Aktien von Rüstungskonzernen legten dagegen zu. Lockheed Martin-Titel gewannen 1,6 Prozent, Northrop-Grumman-Papiere notierten 1,1 Prozent fester, Raytheon-Aktien verteuerten sich um 2,3 Prozent.