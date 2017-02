 Börse New York: Unwissenheit um Steuerreform drückt Dow Jones

Wall Street Die Rekordjagd am US-Finanzplatz geht erst mal nicht weiter. (Foto: AP)

New YorkAn den US-Börsen haben sich die Anleger zum Handelsstart am Freitag vorsichtig gezeigt. Sinkende Ölpreise drückten auf die Kurse. Zudem herrschte generell Zurückhaltung, weil die Wall Street bislang keine Klarheit über die Steuerpläne von Präsident Donald Trump hat. Auch die Fed-Führungsriege ist sich den Protokollen der jüngsten Sitzung zufolge uneins über die Auswirkungen der geplanten Konjunkturprogramme von US-Präsident Donald Trump. Daher warten Investoren auf Trumps Auftritt vor dem Kongress am Dienstag. Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag die Erwartungen gedämpft mit der Ankündigung, Auswirkungen der neuen Steuerpolitik auf das Wirtschaftswachstum würden erst ab 2018 spürbar.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent im Minus bei 20750 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 0,4 Prozent auf 2354 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 5803 Stellen.

Im Fokus stand der Einzelhändler J.C. Penney, dessen Aktie um drei Prozent zurückging. Nach einem weiteren Umsatzrückgang will das Unternehmen zahlreiche Filialen schließen.

Zehn Prozent tiefer notierten die Titel des IT-Konzerns Hewlett Packard Enterprise. Investoren reagierten verschreckt auf eine pessimistischere Gewinnprognose des Managements.

Zu den Verlierern zählte auch der chinesische Internet-Suchmaschinenriese Baidu, der 3,5 Prozent an Börsenwert einbüßte. Das Unternehmen gab erneut einen gesunkenen Quartalsumsatz bekannt.

Der Kurs von Digitalglobe brach 7,5 Prozent ein. Der Satellitenbilder-Anbieter wird für 2,4 Milliarden Dollar vom kanadischen Raumfahrttechnikkonzern MacDonald Dettwiler übernommen.

Der Leitindex Dow kletterte am Vortag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 800 Punkten. Seine nun zehntägige Gewinnserie baute er um 0,17 Prozent auf 20 810,32 Punkte aus. Insgesamt gewann er dabei fast 3,8 Prozent. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2363 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 5835 Punkte.

In Europa war den Aktienmärkten zuvor trotz ermutigender Firmenbilanzen die Puste ausgegangen. Der deutsche Leitindex Dax, der am Vortag erstmals seit fast zwei Jahren die 12.000er Marke überwunden hatte, lag zuletzt mit minus 1,4 Prozent bei 11.779 Zählern.