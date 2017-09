 Börse New York: US-Anleger hoffen auf Steuererleichterungen

Händler an der Börse New York Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank. (Foto: Reuters)

New YorkDie Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump haben am Mittwoch den Handel an der Wall Street dominiert. Nach freundlichem Start machten sich im Handelsverlauf verstärkt Zweifel bemerkbar, ob Trumps Vorhaben am Ende die nötige Unterstützung erhält.

"Einen Plan vorzulegen ist eine Sache, ihn durchzubekommen eine andere", sagte Victor Jones, Chef-Händler des Brokerhauses TD Ameritrade. "Anleger werden genau darauf achten, ob der Vorschlag parteiübergreifende Zustimmung erhält oder zumindest von der gesamten Republikanischen Partei unterstützt wird."

Trump präsentierte seine Pläne am Abend (MESZ) in einer Rede im US-Bundesstaat Indiana. Er hatte bereits zuvor "gewaltige" Steuerentlastungen in Aussicht gestellt. Börsianer hoffen dadurch auf einen Konjunkturschub. "Der Markt würde gerne einmal etwas Positives sehen", sagte Anlagestratege Brad McMillan vom Handelshaus Commonwealth Financial. "Und im Augenblick ist die Steuerreform das einzig Positive."

Unterlagen zufolge, die Reuters einsehen konnte, soll der Unternehmenssteuersatz auf 20 Prozent sinken. Der Spitzensteuersatz für Einzelpersonen liege künftig bei 35 Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 22.340 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,4 Prozent auf 2507 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 6453 Punkte. In Frankfurt ging der Dax 0,4 Prozent fester bei 12.657 Punkten aus dem Handel.

Die am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten Licht und Schatten. Die US-Aufträge für langlebige Güter waren im August spürbar gestiegen. Dagegen hatten Zahlen vom Immobilienmarkt enttäuscht.

Ferner spielten an den US-Börsen zunehmende Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) eine Rolle. Fed-Chefin Janet Yellen hatte am Dienstag gesagt, es wäre "unklug", die geldpolitischen Zügel erst dann weiter zu straffen, wenn das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank bei der Inflation erreicht sei. Die überraschend starken Auftragseingänge für die US-Industrie heizten die die Zinsspekulationen an.