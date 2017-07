 Börse New York: US-Anleger nehmen nach Bilanzflut Gewinne mit

image

Trump stärkt den Euro: Die Umkehr der Kräfte

PremiumDie Erwartungen an den US-Präsidenten waren gewaltig. Doch mit dem Flop der Gesundheitsreform verlieren viele Investoren den Glauben an seine Wirtschaftspläne. Die Folge: Der Dollar verliert an Wert, der Euro-Kurs steigt. mehr…