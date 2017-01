 Börse New York: US-Anleger schauen lieber auf Daten als auf Trump

Aktienhändler an der Wall Street Viele US-Unternehmen veröffentlichen in diesen Tagen ihre Bilanzen. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen haben sich am Dienstag mit Kursgewinnen präsentiert. Bei den Einzelwerten standen Unternehmen im Fokus, die ihre Bilanzen veröffentlichten.

"Ich denke, dass sich die Märkte wieder auf die Fundamentaldaten und die Unternehmenszahlen konzentrieren", sagte ein Händler. Damit rückte das Rätselraten um den wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump in den Hintergrund. Es hatte etliche Anleger von größeren Engagements an den Aktienmärkten abgehalten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 19.912 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2280 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5600 Punkte. Damit schlossen S&P und Nasdaq auf Rekordständen. In Frankfurt schlossen Dax und EuroStoxx50 jeweils ein knappes halbes Prozent im Plus. Für Aufatmen an den europäischen Börsen hatte das Urteil des obersten britischen Gerichts gesorgt, demzufolge das Parlament einem Austrittsgesuch des Königreichs aus der EU zustimmen muss.

Der harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile bremst Verizon aus. Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz um mehr als fünf Prozent und der Nettogewinn sogar um über 16 Prozent. Der Aktienkurs gab um 4,4 Prozent nach.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson steigerte zwar dank neuer Produkte seinen Umsatz. Er enttäuschte allerdings die Erwartungen und stellt zudem sein Diabetes-Geschäft auf den Prüfstand. Die Papiere fielen um 1,9 Prozent.

Auf den Kauflisten standen die Anteilsscheine von Yahoo. Der kriselnde Internetpionier hat die im vergangenen Jahr bekanntgewordenen Hackerangriffe finanziell gut verkraftet. Für das abgelaufene Quartal gab der Konzern einen unerwartet hohen Gewinn und einen überraschend deutlichen Umsatzanstieg bekannt. Die Yahoo-Aktie stieg um 3,5 Prozent.

Gefragt waren auch die Aktien der Autobauer. GM verteuerten sich um rund ein Prozent, Ford um 2,4 Prozent und Fiat Chrysler um 5,8 Prozent. Die Chefs waren mit Trump zu Gesprächen über den Bau neuer Werke in den USA zusammengekommen.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 870 Millionen Aktien den Besitzer. 2187 Werte legten zu, 771 gaben nach, und 124 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,78 Milliarden Aktien 2055 im Plus, 804 im Minus und 198 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 16/32 auf 96-1/32. Die Rendite stieg auf 2,46 Prozent. Der 30-jährige Bond sank um 1-1/32 auf 96-23/32 und rentierte mit 3,04 Prozent. Händler sagten, dass Investoren nach den unerwartet guten Unternehmenszahlen ihr Kapital aus den Staatsanleihen abgezogen und in Aktien investiert hätten.