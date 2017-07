 Börse New York: US-Anleger warten auf Geschäftszahlen

Gespannte Über-Schulter-Blicke Auf den Zahlen der großen Titel ruhen die Hoffnungen. (Foto: AFP)

New YorkDie US-Börsen sind vor den Geschäftszahlen wichtiger Technologiefirmen kaum vom Fleck gekommen. Händler erhoffen sich von den Bilanzen der Google-Mutter Alphabet, die nach Börsenschluss vorgelegt werden sollen, und denen der Internetkonzerne Amazon und Facebook in den kommenden Tagen Impulse. Schon jetzt lägen viele Indizes auf Rekordniveau, sagte Craic Erlam, Marktanalyst beim Onlinebroker Oanda.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 21.535 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2470 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 6400 Stellen zu.

Auf die Stimmung drückte der überraschend stark gesunkene Eigenheimabsatz in den USA. Vor allem steigende Preise sorgten dafür, dass die Verkäufe bestehender Häuser zum Vormonat um 1,8 Prozent auf eine Jahresrate von 5,52 Millionen fielen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

Die innenpolitische Entwicklung in Washington war an der Wall Street dagegen kein größeres Thema. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, wies vor einem Kongressausschuss eine Verwicklung in die Affäre um die mutmaßliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf zurück.

Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien des Gesundheitsinformations-Anbieters WebMD Health knapp 20 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen geht für 2,8 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor KKR. Die KKR-Papiere verteuerten sich um 0,2 Prozent.

Als für nicht gut genug befanden die Anleger den Zwischenbericht des US-Spielzeugherstellers Hasbro und machten Kasse. Die Aktien stürzten um zehn Prozent ab und zogen auch die Titel des größeren Rivalen, des Barbie-Puppen-Herstellers Mattel, um bis zu fünf Prozent ins Minus. Zwar hatte der Hersteller von Figuren aus Disney-Filmen die Schätzungen der Analysten beim Quartalsumsatz knapp übertroffen - aber eben nur so knapp wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. "Die Aktien waren schon vor dem Quartalsbericht sehr stark gewesen, daher hatten viele die Latte sehr hoch gelegt", sagte Analystin Linda Weiser von D.A. Davidson.

Die Kartellvorwürfe gegen Daimler, VW und BMW machten dem deutschen Aktienmarkt zu schaffen. Der Dax rutschte unter Führung der Autowerte um 0,3 Prozent auf 12.208 Punkte ab. Der EuroStoxx50 schloss kaum verändert. Börsianer fürchten, dass Deutschlands Vorzeigebranche in Verruf geraten könnte. "Nicht nur, dass auf dem Börsenparkett mögliche Strafen für die Autobauer diskutiert werden, es geht um mehr", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC-Markets. "Gerade nach dem Abgasskandal steht ein weiteres Mal das Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Kunden in die Marken Mercedes, BMW und Volkswagen auf dem Prüfstand." Die EU geht Vorwürfen nach, die Autobauer hätten sich seit Jahrzehnten über die Technik ihrer Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen.