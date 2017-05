 Börse New York : US-Börsen kommen kaum vom Fleck

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New YorkDie US-Börsen sind zum Wochenausklang kaum vom Fleck gekommen. Ermutigende Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten die Anleger nicht aus der Deckung locken, nachdem kürzlich schon die US-Notenbank Federal Reserve die Stärke des Jobmarkts herausgestrichen hatte. Ein Anstieg der Ölpreise schob zwar Energiewerte an. Doch kräftige Kursverluste bei IBM lasteten auf den Börsenbarometern. Starinvestor Warren Buffett hatte mitgeteilt, dass er sich teilweise bei dem schwächelnden IT-Dienstleister zurückgezogen und in den ersten Monaten diesen Jahres ein Drittel seiner Anteile verkauft habe.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im New Yorker Nachmittagshandel kaum verändert auf 20.941 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 tendierte 0,1 Prozent höher bei 2392 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 6078 Zähler. In Frankfurt hatte sich der Dax mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12.716 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Hier verlieh die niedrigste Arbeitslosenquote in den USA seit fast zehn Jahren der Rekordrally neuen Schwung.

Private Unternehmen und der Staat schufen im April insgesamt 211.000 Stellen und damit weit mehr als erwartet. Große Überraschungen habe es in der Statistik insgesamt aber nicht gegeben, sagte Andre Bakhos, Manager beim Finanzhaus Janlyn Capital. Deshalb habe der Markt kaum darauf reagiert. US-Rohöl verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 46,15 Dollar je Barrel. Das brachte dem Index der Energiebranche ein Plus von 0,9 Prozent - der kräftigste Schub für die Wall Street insgesamt.

IBM-Aktien büßten dagegen fast drei Prozent ein. Buffett erklärte, er bewerte das Unternehmen nicht mehr so wie noch bei seinem Einstieg vor sechs Jahren. Der Umsatzschwund bei IBM setzte sich zuletzt das 20. Quartal in Folge fort. Apple-Aktien erreichten zeitweise ein Rekordhoch von 148,91 Dollar. Später lagen sie bei 148,62 Dollar noch 1,4 Prozent im Plus. Ein Analyst der Bank Citigroup stellte seinen Kunden eine Liste von Unternehmen zusammen, die der iPhone-Hersteller mit seinen großen Barreserven kaufen könnte. Dazu gehören unter anderem die Unterhaltungskonzerne Netflix und Walt Disney sowie der Elektroauto-Pionier Tesla.