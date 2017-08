 Börse New York: US-Börsen legen zu – Rohstoff-Aktien sind gefragt

Wall Street Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,3 Prozent fester bei 21.764 Punkten. (Foto: dpa)

New YorkDie Jagd nach vermeintlichen Schnäppchen und nach Rohstoff-Aktien haben die US-Börsen am Dienstag angetrieben. Anleger würden vermehrt auf solche Papiere setzen, die im Zuge des jüngsten Abschwungs deutlich an Wert verloren hätten, sagten Händler. Zudem verteuerten sich die Preise etwa für Kupfer, Zink und Nickel weiter und ließen damit auch die Kurse entsprechender Unternehmen steigen.

Allerdings gebe es im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden Zentralbanker-Treffens in Jackson Hole auch eine gewisse Zurückhaltung. „Viele Anleger warten ab, was US-Notenbankchefin Janet Yellen dort sagen wird“, erklärte Lindsey Bell vom Analysehaus CFRA Research. Vor allem mögliche Aussagen zur Inflation würden mit Spannung verfolgt, um eine Idee zu bekommen, wie sich die Fed mit Blick auf eine weitere Zinsanhebung positioniere. Auch EZB-Präsident Mario Draghi wird in Jackson Hole sprechen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im Mittagshandel (Ortszeit) 0,75 Prozent fester bei 21.868 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,8 Prozent zu auf 2448 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,2 Prozent auf 6285 Stellen. In Frankfurt hatte der Dax 1,35 Prozent fester geschlossen.

Händler führten die Kursanstiege auch darauf zurück, dass es am Dienstag keine neuen Nachrichten zu Querelen im Weißen Haus und zum Streit zwischen den USA und Nordkorea gab. Beide Themen hatten die Börsen zuletzt belastet. „Der Markt konzentriert sich deshalb richtigerweise auf die soliden Fundamentaldaten“, sagte Brent Schutte, Investment-Stratege bei der Northwestern Mutual Wealth Management Company. „So lange die Inflation moderat bleibt, werden die Börsen nach meiner Ansicht weiter steigen.“

Unter den Einzelwerten verloren Coty 12,5 Prozent. Der Parfüm- und Kosmetik-Hersteller hat für das abgelaufene Quartal überraschend einen Verlust ausgewiesen.

Papiere von FiatChrysler konnten Verluste aus dem frühen Handel wettmachen und stiegen leicht an. Der chinesische Autobauer Great Wall Motor hat erklärt, FiatChrysler nicht wegen eines möglichen Einstiegs kontaktiert zu haben. Am Montag hatte das Interesse der Chinesen an dem Rivalen dessen Aktienkurs bereits m knapp sieben Prozent in die Höhe getrieben.