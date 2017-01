 Börse New York: US-Börsen starten mit Gewinnen

Aktienhändler an der Wall Street Viele US-Unternehmen veröffentlichen in diesen Tagen ihre Bilanzen. (Foto: AP)

New YorkDie US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Viele Anleger warten auf neue Hinweise über den wirtschaftspolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zu Wochenbeginn das transpazifische Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt, was bei Investoren die Sorge vor einer protektionistischen Handelspolitik schürte. Sie hoffen vor allem auf Steuersenkungen. „Die Märkte warten auf einen Katalysator, um die Aktien höher zu schicken“, sagte Adam Sarhan vom Finanzhaus 50 Park Investments.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent höher bei 19.813 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2269 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,4 Prozent auf 5.737 Stellen zu.

- Verizon unter Druc Der harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile bremst den Mobilfunk-Riesen Verizon aus. Im abgelaufenen Quartal bis Ende Dezember 2016 fiel der Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 32,24 Milliarden Dollar, der Nettogewinn sogar um über 16 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs gab um drei Prozent nach.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson steigerte zwar dank neuer Produkte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal. Er enttäuschte allerdings die Erwartungen und stellt zudem sein Diabetes-Geschäft auf den Prüfstand. Die Papiere fielen um ein Prozent.