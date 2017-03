 Börse New York : US-Börsen starten unverändert

New YorkDie US-Börsen sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Viele Anleger richten nach dem Debakel um die US-Gesundheitsreform ihre Hoffnungen auf die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump. Das US-Präsidialamt will ein entsprechendes Gesetzespaket auf den Weg bringen und nannte August als Zieldatum. Das habe schon am Montag die Kursverluste eingedämmt, sagte James Athey, Investmentmanager bei Aberdeen Asset Management. "Es zeigt mir, dass sich die Stimmung bei den Investoren nach der Polit-Pleite nicht über Gebühr eingetrübt hat."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 20.531 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel ebenfalls 0,1 Prozent auf 2339 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,1 Prozent tiefer bei 5837 Stellen. Viele Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf eine Rede von Fed-Chefin Janet Yellen, bei der sie sich möglicherweise zur künftigen Zinspolitik äußern dürfte. Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen im laufenden Jahr noch zweimal anheben dürfte.

Die Tesla-Aktien legten zwei Prozent zu. Der chinesische Internetgigant Tencent hat für 1,78 Milliarden Dollar einen Anteil von fünf Prozent an dem Unternehmen gekauft.

Ford-Papiere profitierten von einem Tweet Trumps, in dem der US-Präsident eine wichtige Mitteilung des Unternehmens zu drei Werken in Michigan angekündigt hat. Die Papiere legten 0,5 Prozent zu.