 Börse New York: US-Börsen testen Rekordstände

New YorkAn der Wall Street hat am Dienstag Vorsicht den Handel geprägt. Die Indizes S&P 500 und Nasdaq erreichten vorübergehend neue Allzeithochs, gaben dann aber wieder etwas nach. „Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“, sagte Eric Aanes, Chef des Vermögensverwalters Titus Wealth Management. „Das Risiko eines Abschwungs dürfte mit jedem Tag zunehmen. Historisch betrachtet ist der Markt reif für einen Rücksetzer.“ Seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump geht es an den US-Börsen bergauf. Anleger fragen sich, wie lange die Rally noch anhalten wird. „Kurzfristig können Investoren noch ihren Spaß daran haben, aber sie sollten ihre Positionen nun absichern“, sagte der Chef des Anlageberaters Amplify ETFs, Christian Magoon.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel wenig verändert bei 21.004 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat ebenfalls auf der Stelle und tendierte bei 2399 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen um 0,4 Prozent auf 6124 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent höher bei 12.749 Punkten. Unter den Einzelwerten zogen Marriott International das Augenmerk auf sich. Der Kurs sprang um 6,5 Prozent nach oben. Die Hotelgruppe überzeugte die Investoren mit einem Vierteljahresgewinn über den Erwartungen.

Noch stärker schoss die Valeant-Aktie in die Höhe, die mehr als 25 Prozent gewann. Der kanadische Pharmakonzern präsentierte den ersten Gewinn seit sechs Quartalen. Die Apple-Aktie lag 0,9 Prozent im Plus, nachdem sie zuvor den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert hatte. Auch der Zwischenbericht des Büroartikelhändlers Office Depot stieß auf Beifall. Die Titel stiegen um 3,6 Prozent. Zu den Verlierern zählten Hertz Global, die 11,6 Prozent abstürzten. Der Verlust des Autovermieters fiel überraschend hoch aus.