 Börse New York: US-Börsen zeigen sich etwas schwächer

Unerwartete Arbeitsmarktdaten Im März entstanden in den USA nur 98.000 neue Jobs, während Ökonomen mit 180.000 gerechnet hatten. (Foto: dpa)

Die US-Börsen haben sich am Freitag minimal schwächer gezeigt. Die Arbeitsmarktdaten, der US-Angriff auf eine Luftwaffenbasis in Syrien und das Treffen des amerikanischen Präsidenten mit dem chinesischen Staatschef ließen die Anleger weiterhin abwarten.

Der Dow Jones Industrial sank rund eine Stunde nach Börsenbeginn um 0,03 Prozent auf 20.655 Punkte und bewegte sich damit im Wochenverlauf kaum nicht vom Fleck. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Freitag 0,06 Prozent auf 2-356,08 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büßte 0,16 Prozent auf 5.412 Zähler ein, nachdem er allerdings im Wochenverlauf ein Rekordhoch erreicht hatte.

Im Dow waren die Aktien von Walmart Favorit mit plus 1,39 Prozent. Im S&P 100 stachen Aktien von Rüstungsunternehmen hervor. Raytheon gewannen als einer der Spitzenwerte im Index knapp ein Prozent hinzu. Das Unternehmen stellt die Tomahawk-Raketen her, die beim Luftangriff der USA in Syrien verwendet worden waren. Die Papiere des Rivalen Lockheed Martin stiegen ebenfalls um knapp ein Prozent. Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing, der ebenfalls einen Teil seines Geldes mit Rüstung verdient, legten im Dow dagegen nur um knapp 0,2 Prozent zu.

Ölaktien wie ExxonMobil oder Chevron zeigten sich marktkonform leicht im Minus, nachdem sich die Ölpreise nach ihrem zeitweise deutlichen Anstieg angesichts des US-Schlags zuletzt wieder auf normalem Niveau bewegten und nur noch moderat stiegen.

