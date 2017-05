 Börse New York: Verluste bei Einzelhändlern und Banken lasten auf Wall Street

New York Stock Exchange Zum Ende der Handelswoche ist Vorsicht geboten. (Foto: Reuters)

New YorkDie US-Börsen haben sich wegen Kursverlusten bei Bankenaktien und enttäuschenden Einzelhandelsumsätzen am Freitag kaum bewegt. Außerdem befürchteten Investoren neue Störfeuer aus der Politik, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Brokerhauses First Standard Financial. US-Präsident Donald Trump hatte in dieser Woche überraschend FBI-Chef James Comey entlassen. Kritiker warfen ihm daraufhin vor, die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstrickungen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland vertuschen zu wollen. Börsianer befürchten, dass dieser Streit Trumps Steuersenkungspläne verzögern oder durchkreuzen kann. Unter die Räder kamen die Bankenwerte. Der S&P-Index für die Branche fiel um 0,7 Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 20.881 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 2288 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 6118 Punkten auf der Stelle.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im April um 0,4 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Der private Konsum ist eine wichtige Stütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Parallel dazu legte JCPenney enttäuschende Geschäftszahlen vor. Der Umsatz des Einzelhändlers ging zum Jahresauftakt um 3,5 Prozent zurück - etwa fünfmal so stark wie erwartet. Die Aktien fielen daraufhin um mehr als zehn Prozent auf ein Rekordtief von 4,73 Dollar. In den vergangenen Tagen hatten die Konkurrenten Macy's und Kohl's ebenfalls enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

Gleichzeitig grassiert in der Telekombranche die Fusionitis. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge nimmt der Mobilfunker Sprint einen neuen Anlauf für einen Zusammenschluss mit T-Mobile US. Deren Muttergesellschaft Deutsche Telekom, die prinzipiell dafür offen ist, wollte sich nicht äußern. Sprint gewannen 0,5 Prozent. T-Mobile bröckelten um 0,8 Prozent ab.