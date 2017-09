 Börse New York: Vorsichtige Anleger

Händler an der Börse New York Unter den Einzelwerten zogen am Montag die Aktien von GM die Aufmerksamkeit auf sich. Analysten der Deutschen Bank empfahlen die Papiere zum Kauf. (Foto: Reuters)

New YorkAnleger reagierten verschreckt auf Äußerungen des nordkoreanischen Außenministers Ri Yong Ho. "Da die USA unserem Land den Krieg erklärt haben, haben wir jedes Recht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen", sagte Ri. "Dazu gehört das Recht, strategische Bomber der USA abzuschießen, auch wenn sie sich nicht im Luftraum unseres Landes befinden." Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt Langstreckenbomber in den internationalen Flugraum östlich des abgeschotteten Landes geschickt.

Für zusätzlichen Druck auf die Kurse sorgten zunehmende Aussichten auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr. Auslöser waren Äußerungen des Chefs der New Yorker Fed, William Dudley. Seinen Worten zufolge ist die Zentralbank auf Kurs, die Leitzinsen in mehreren Schritten anzuheben. Weitere Aufschlüsse über die künftige Geldpolitik erhoffen sich die Investoren von einer Rede der Fed-Chefin Janet Yellen in dieser Woche.

Im frühen New Yorker Nachmittagshandel notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,3 Prozent tiefer bei 22.276 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank ebenfalls 0,3 Prozent auf 2494 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein Prozent auf 6364 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax am Tag nach der Bundestagswahl kaum verändert bei knapp 12.595 Punkten.

An der Wall Street machten Anleger weiter Kasse bei Technologiewerten. Facebook sackten um vier Prozent ab. Nach Schätzung von Börsianern hat der Konzern seit Freitagabend über 18 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Auch Apple setzten ihre Talfahrt fort und büßten 0,7 Prozent ein. "Technologieaktien haben sich eine Zeit lang überdurchschnittlich stark entwickelt", sagte Randy Frederick vom Wertpapierhändler Charles Schwab. Daher komme es nun zu Gewinnmitnahmen.

Zu den Gewinnern zählten Energiewerte, die im Schnitt 1,5 Prozent anzogen. Sie profitierten von gestiegenen Ölpreisen. GM stachen mit einem Kursanstieg von 2,3 Prozent hervor. Die Analysten der Deutschen Bank empfahlen die Aktien des Autoherstellers zum Kauf.