 Börse New York: Wahl in Frankreich beflügelt Wall Street

New Yorker Börse Die NYSE gilt als die wichtigste Börse der Welt. (Foto: AFP)

New YorkDer Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte am Montag wie schon zuvor der Dax auf ein Rekordhoch. „Das Ergebnis der ersten Runde der Frankreichwahl gefällt sehr“, sagte Chef-Marktstratege Peter Cardillo von First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete ein Prozent im Plus bei 20.760 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 1,1 Prozent auf 2374 Zähler. Die Nasdaq kletterte 1,2 Prozent auf 5980 Stellen.

Macron hatte sich am Sonntag gegen die Chefin des rechtsextremen Front National Marine Le Pen durchgesetzt und tritt nun am 7. Mai gegen sie in der Stichwahl an. Umfragen zufolge dürfte er als Sieger daraus hervorgehen und französischer Präsident werden.

Von der positiven Stimmung profitierten am stärksten die Bankwerte. Sie hatten unter der Vorsicht der Anleger wegen geopolitischer Risiken wie in Nordkorea in der vergangenen Woche am meisten gelitten. Der US-Bankenindex legte über zwei Prozent zu.

Zu den größten Gewinnern gehörten die Anteilsscheine des Herstellers von medizinischen Geräten, C R Bard. Sie sprangen knapp 20 Prozent auf 302 Dollar in die Höhe nachdem Konkurrent Becton Dickinson ein Übernahmeangebot für 24 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat. Becton bietet je Bard-Aktie 317 Dollar.