Wall Street-Aktien im Fokus

Caterpillar-Aktien legten mehr als sieben Prozent zu. Das Unternehmen steigerte seinen Quartalsumsatz erstmals seit zwei Jahren wieder und hob zudem seine Jahresprognosen an. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller profitierte davon, dass seine Kunden aus der Bergbau- und Energieindustrie mehr investierten. Caterpillar wird als einer der größten Profiteure der Pläne Donald Trumps zur Belebung der US-Konjunktur gesehen. Seit Trumps Wahlsieg im November 2016 stehen die Papiere in der Anlegergunst sehr weit oben.

McDonald's machte zum Jahresauftakt mit 1,2 Milliarden Dollar zehn Prozent mehr Gewinn. Das Plus fiel deutlicher aus als erwartet. Die Papiere der weltgrößten Schnellimbiss-Kette kletterten um 5,5 Prozent.

Aktien von Coca-Cola gaben dagegen um 0,3 Prozent nach. Dem Getränkehersteller bricht angesichts hoher Kosten für die Ausgliederung seiner Abfüllaktivitäten in Nordamerika der Gewinn weg. Zudem kündigte der Konzern Stellenstreichungen an.

Der US-Chemiekonzern Dupont überzeugte vor dem geplanten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Dow Chemical mit einer kräftigen Steigerung des operativen Gewinns. Dupont-Titel gewannen 3,58 Prozent. Für die Papiere von Biogen ging es um 3,62 Prozent hoch. Der Biotech-Konzern hatte zum Jahresstart von seinem neuen Mittel gegen eine seltene Muskelkrankheit profitiert und die Analystenprognosen übertroffen.

Nach Quartalszahlen legten ferner die Anteile von T-Mobile US um 2,15 Prozent zu. Das japanische Analysehaus Nomura sieht die US-Tochter der Deutschen Telekom gestärkt für kommende Fusions- und Übernahmeverhandlungen im US-Mobilfunksektor. T-Mobile US habe die Pläne der amerikanischen Wettbewerber zur unbegrenzten Datennutzung locker weggesteckt, hieß es. Sie hätten sich jedenfalls im ersten Jahresviertel nicht negativ auf den Nettokundenzuwachs ausgewirkt.

Euro bei über 1,09 Dollar

Der Euro blieb im New Yorker Handel mit zuletzt 1,0935 US-Dollar über der Marke von 1,09 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0891 (Montag: 1,0848) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9182 (0,9218) Euro.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 930 Millionen Aktien den Besitzer. 1991 Werte legten zu, 947 gaben nach und 151 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1.89 Milliarden Aktien 1971 im Plus, 893 im Minus und 188 unverändert.

An den US-Kreditmärkten fielen die zehnjährigen Staatsanleihen um 17/32 auf 99-09/32. Sie rentierten mit 2,3340 Prozent. Die 30-jährigen Bonds gaben 1-7/32 auf 100-7/32 nach und hatten eine Rendite von 2,979 Prozent.