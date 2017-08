 Börse New York: Wall Street behauptet sich nach Abgang von Trump-Berater

Wall Street Zum Handelsbeginn notiert der Dow-Jones-Index tiefer. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

New YorkNach einem schwachen Auftakt haben sich die US-Börsen am Freitag knapp im Plus gehalten. Der Markt habe Auftrieb von der Nachricht bekommen, wonach sich US-Präsident Donald Trump von seinem rechten Chefstrategen Steve Bannon getrennt habe. Bannon gehört zu der Gruppe von sogenannten Nationalisten im Stab von Trump. Seit Monaten wird über Streit zwischen ihm und anderen Beratern berichtet. Im frühen Handel war die Stimmung an der Wall Street zunächst verhalten gewesen. Börsianer fürchteten eine politische Isolierung Trumps und ein Aus für seine Pläne zur Ankurbelung der Konjunktur.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York 0,1 Prozent auf 21.762 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2434 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 6239 Punkte.

Bei den Einzelwerten brachen die Titel des Sportschuh-Konzerns Foot Locker, dessen Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal zurückging, um 26 Prozent ein. Konkurrent Under Armour verloren 3,8 Prozent, Nike rauschten um gut vier Prozent in die Tiefe.

Für strahlende Gesichter sorgte dagegen Estee Lauder mit einem Kursplus von mehr als sieben Prozent. Die Kosmetikfirma hat dank zahlreicher neuer Kunden und mehr Bestellungen über das Internet den Gewinn im vergangenen Quartal verdoppelt.

Fast fünf Prozent bergab ging es für Deere. Der Traktorhersteller wies das zweite Quartal in Folge einen Umsatz unter den Markterwartungen aus.

Aus Sorge vor einer politischen und wirtschaftlichen Schwächung der USA zogen Anleger in Europa am Freitag die Reißleine. Für Unruhe sorgten zudem die Anschläge in Spanien, bei denen 14 Menschen ums Leben kamen und 130 verletzt wurden, sowie eine Messerattacke auf mehrere Menschen in der finnischen Stadt Turku. Der Dax verlor 0,3 Prozent auf 12.165,19 Punkte – auf Wochensicht ist das aber immer noch ein Plus von gut einem Prozent. Der EuroStoxx50 ging mit einem Tagesverlust von 0,5 Prozent auf 3446,03 Zähler aus dem Handel.