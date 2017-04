 Börse New York: Wall Street dank Arbeitsmarktdaten leicht im Plus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

New York Stock Exchange Auf dem Parkett dominierte am Donnerstag die Vorsicht. (Foto: AFP)

New YorkDie Wall Street hat sich am Donnerstag leicht im Plus gehalten. Zwar gebe es starke Daten vom Arbeitsmarkt, sagten Händler. Grundsätzlich blieben die Investoren aber vorsichtig, weil US-Aktien inzwischen relativ teuer seien. Die Papiere im Index S&P-500 werden aktuell zum 18-Fachen des erwarteten Jahresgewinns gehandelt, der langjährige Schnitt liegt nur bei 15 Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,3 Prozent auf 20.704 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2358 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um ebenfalls 0,2 Prozent auf 5877 Stellen.

In der vergangenen Woche waren in den USA 234.000 Anträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden, 16.000 weniger als von Experten erwartet. Die Zahlen wurden als erneuter Beleg für die robuste Verfassung der US-Wirtschaft gewertet.

Mit Spannung warteten Börsianer zudem auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Die Zusammenkunft gilt als heikel, weil Trump China vorwirft, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um die eigene Exportwirtschaft zu stärken. "Ein Handels- oder ein Währungskrieg zwischen den USA und China wäre ein Albtraum-Szenario für die Börsen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Bei den Einzelwerten standen Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) unter Druck, die acht Prozent nachgaben. Goldman Sachs stufte die Aktien des Chipherstellers in einer erstmaligen Bewertung mit "verkaufen" ein.

Um 16 Prozent nach oben ging es dagegen mit Sunoco. Der Kiosk-Betreiber verkauft für 3,3 Milliarden Dollar rund 1100 seiner kleinen Einkaufsläden und Tankstellen an den Rivalen 7-Eleven.

Constellation Brands stiegen bis zu 8,6 Prozent auf ein Rekordhoch. Dank einer starken Nachfrage nach Corona-Bier verbesserte sich der Umsatz des Brauereikonzerns im abgelaufenen Quartal überraschend stark.

Mit Erleichterung reagierten Anleger auf Umsatzzahlen von L Brands. Die Aktien der US-Modefirma, zu der auch die Unterwäsche-Marke Victoria's Secret gehört, stiegen um bis zu 10,6 Prozent.