Wall Street An den US-Börsen handeln die Anleger zurückhaltend. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

New YorkDie Wall Street lässt die Sorgen um den Welthandel hinter sich: Die großen Indizes drehen leicht ins Plus, der Nasdaq-Composite steigt um 0,2 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 5.915 Punkten. Der Dow-Jones liegt ebenfalls 0,2 Prozent höher, der S&P hinkt mit einem knappen Plus von 0,1 Prozent hinterher.

Bei den Einzelwerten standen die in den USA gelistete Papiere der Deutschen Bank unter Druck, die drei Prozent verloren. Grund ist die am Dienstag beginnende Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung um acht Milliarden Euro.

Gefragt waren die Aktien des Pharmakonzerns Eli Lilly, die 0,6 Prozent zulegten. Ein Medikament gegen Brustkrebs habe in einer Studie erfolgreich abgeschnitten, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Papiere von Array Biopharma brachen dagegen um fast zwölf Prozent ein. Die Analysten von J.P. Morgan hatten das Kursziel für den Titel gesenkt.