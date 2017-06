Börse New York : Wall Street erholt sich

Datum: 29.06.2017 22:05 Uhr

Update: 30.06.2017, 15:49 Uhr

Die Märkte an der Wall Street haben sich erholt, der Dow-Jones-Index startete im moderaten Plus und Nasdaq und Co. legten nach. Zudem wurden die Konsumzahlen von Mai veröffentlicht – die wie erwartet mager ausfielen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? New Yorker Börse Der Dow-Jones-Index schloss am Vortag 0,8 Prozent leichter. (Foto: AP) New YorkNach ihren Kursverlusten vom Vortag hat sich die Wall Street etwas erholt. Der Dow-Jones-Index legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, der Nasdaq notierte 0,4 Prozent fester. Auch für den S&P 500 sah es positiv aus: ein Plus von 0,4 Prozent. Zu den größten Gewinnern zählten die Titel von Nike, die sich um 8,1 Prozent verteuerten. Der Adidas-Rivale steigerte seinen Quartalsumsatz überraschend stark um 5,3 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Micron Technology legte ebenfalls Geschäftszahlen über Markterwartungen vor. Der Hersteller von Speicherchips für PC und Smartphones verdoppelte den Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 5,57 Milliarden Dollar und machte einen Gewinn von 1,65 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum machte die Firma noch einen Verlust von 215 Millionen Dollar. Micron-Aktien legten 0,7 Prozent zu. Play : Volatile Märkte schwer zu erklären Die US-Verbraucher haben ihre Ausgaben im Mai kaum gesteigert. Der private Konsum legte im Mai nur um 0,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem mageren Plus gerechnet . Im April hatte es noch einen Zuwachs um 0,4 Prozent gegeben. Der private Konsum steht für gut zwei Drittel der Wirtschaftskraft und ist damit ein Eckpfeiler der amerikanischen Konjunktur. Die Notenbank Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Sie achtet bei der Inflation besonders auf Preisveränderungen bei persönlichen Ausgaben der Verbraucher (PCE): Dabei werden Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert. Dieser Wert lag im Mai mit 1,4 Prozent noch weiter unter der Fed-Zielmarke als im April. Damals wurden 1,5 Prozent erreicht. Die Fed hat den Leitzins im Juni auf die neue Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben, die zweite Erhöhung 2017. Sie will noch dieses Jahr erneut nachlegen, falls es die Konjunkturlage erlaubt. Dabei ist sie gleichzeitig darauf aus, dass sich die Inflation nach oben bewegt. „Der Rückgang der Kerninflation ist im Hinblick auf die Fed-Erwartungen nicht geeignet, Zinserhöhungsfantasien zu forcieren“, meint Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba. Die Fed dürfte sich seiner Meinung nach in ihrer zögerlichen Vorgehensweise bestätigt sehen.